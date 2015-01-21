В России хотят увидеть "вещдоки" поставок своего оружия на Донбасс
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия хотела бы получить "вещдоки" поставок российского оружия на Донбасс.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ о том, что было бы для российской стороны доказательством поставок оружия на Донбас.
"Доказательством будет предъявление вещдоков, больше ничего. Если хотят вести серьезный разговор", - сказал Лавров.
Читайте такжеТурчинов: Россия хочет уничтожить Украину как государствоПо его словам, в России считают, что "поставки оружия в зону конфликта противоречат всяким кодексам Евросоюза и ОБСЕ".
Как утверждает Лавров, до недавнего времени иностранного оружия в Украине не было до начала поставок от "некоторых соседей из стран НАТО и ЕС".
Как сообщал УНИАН, по данным украинской стороны, Россия увеличивает присутствие регулярных войск и техники на оккупированных территориях Донбасса.
По словам спикера АТО Андрея Лысенко, «на оккупированных территориях Донбасса, в частности, в Горловке, Снежном, Краснодоне наблюдается увеличение присутствия военных вооруженных сил РФ, которые принимают участие в боевых действиях против сил АТО и осуществляют инструктаж и подготовку боевиков из числа местного населения», - отметил он. Кроме того, с территории России доставлено значительное количество боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», танков и гаубиц, а также патронов для стрелкового оружия разных калибров.
Кроме того, 17 января Лысенко заявил, что Россия не только перебрасывает оружие террористам на Донбасс, но и использует этот регион в качестве полигона для испытания новейших образцов оружия. «По данным разведки, вблизи г. Ростов-на-Дону зафиксировано размещение современной тяжелой военной техники ВС РФ. В частности, это ТОС-1 «Буратино», ЗРК С-300В, РСЗВ 9К58 «Смерч», РСЗВ 9К57 «Ураган», танки Т-90 и Т-72B3, БТР-80АМ. Такое вооружение периодически перемещается на территорию Украины и используется для обстрела позиций ВС Украины. Также проводятся испытания новых комплексов радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия. Таким образом, Россия цинично использует Донбасс в качестве полигона для испытания нового вооружения, не считаясь с возможными жертвами среди мирного населения», - сказал Лысенко.