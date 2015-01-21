В России хотят увидеть "вещдоки" поставок своего оружия на Донбасс

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ о том, что было бы для российской стороны доказательством поставок оружия на Донбас.

"Доказательством будет предъявление вещдоков, больше ничего. Если хотят вести серьезный разговор", - сказал Лавров.

Читайте такжеТурчинов: Россия хочет уничтожить Украину как государствоПо его словам, в России считают, что "поставки оружия в зону конфликта противоречат всяким кодексам Евросоюза и ОБСЕ".

Как утверждает Лавров, до недавнего времени иностранного оружия в Украине не было до начала поставок от "некоторых соседей из стран НАТО и ЕС".

Как сообщал УНИАН, по данным украинской стороны, Россия увеличивает присутствие регулярных войск и техники на оккупированных территориях Донбасса.

По словам спикера АТО Андрея Лысенко, «на оккупированных территориях Донбасса, в частности, в Горловке, Снежном, Краснодоне наблюдается увеличение присутствия военных вооруженных сил РФ, которые принимают участие в боевых действиях против сил АТО и осуществляют инструктаж и подготовку боевиков из числа местного населения», - отметил он. Кроме того, с территории России доставлено значительное количество боеприпасов для реактивных систем залпового огня «Град», «Ураган», танков и гаубиц, а также патронов для стрелкового оружия разных калибров.

Кроме того, 17 января Лысенко заявил, что Россия не только перебрасывает оружие террористам на Донбасс, но и использует этот регион в качестве полигона для испытания новейших образцов оружия. «По данным разведки, вблизи г. Ростов-на-Дону зафиксировано размещение современной тяжелой военной техники ВС РФ. В частности, это ТОС-1 «Буратино», ЗРК С-300В, РСЗВ 9К58 «Смерч», РСЗВ 9К57 «Ураган», танки Т-90 и Т-72B3, БТР-80АМ. Такое вооружение периодически перемещается на территорию Украины и используется для обстрела позиций ВС Украины. Также проводятся испытания новых комплексов радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы и стрелкового оружия. Таким образом, Россия цинично использует Донбасс в качестве полигона для испытания нового вооружения, не считаясь с возможными жертвами среди мирного населения», - сказал Лысенко.