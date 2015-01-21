Турчинов: Россия хочет уничтожить Украину как государство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов заявил журналистам в Харькове.

«Независимо от сценариев, которые могут попытаться реализовать российские захватчики, их главная цель, безусловно, уничтожить независимость и государственность Украины. Речь идет о защите именно Украины», - подчеркнул Турчинов.

Он отметил, что действия украинских военных будут корректироваться с учетом усиливающейся опасности.

Читайте такжеВ районе 31-го блокпоста продолжаются бои – Турчинов«Увеличивается и российский военный контингент в зоне, которая оккупирована, идет концентрация военной техники и оружия. Есть над чем работать, есть с чем бороться. В то же время нет никакой паники», - подчеркнул секретарь СНБО.

На уточняющий вопрос, остается ли актуальным ведение мирных переговоров, Турчинов сказал: «Актуально сегодня защищать Украину!».

Как сообщал УНИАН, сегодня Турчинов собирается отправиться в зону АТО, где активизировались атаки боевиков.