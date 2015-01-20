Турчинов поедет в зону АТО

21:51, 20 января 2015
Политика
4965 0

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов собирается отправиться в зону АТО, где активизировались атаки боевиков.

Турчинов собирается в зону АТО

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на его пресс-секретаря Анну Вахоцкую.

Читайте такжеМуженко жив и находится в зоне АТО - МинобороныКогда именно глава СНБО отправится в зону боевых действий, она не уточнила из соображений безопасности чиновника.

Ранее телеканал "1+1" сообщил, что Турчинов уже поехал в АТО.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter