Турчинов поедет в зону АТО
21:51, 20 января 2015Политика
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов собирается отправиться в зону АТО, где активизировались атаки боевиков.
Турчинов собирается в зону АТО / Фото УНИАН
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на его пресс-секретаря Анну Вахоцкую.
Читайте такжеМуженко жив и находится в зоне АТО - МинобороныКогда именно глава СНБО отправится в зону боевых действий, она не уточнила из соображений безопасности чиновника.
Ранее телеканал "1+1" сообщил, что Турчинов уже поехал в АТО.
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