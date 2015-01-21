В Берлине сегодня пройдет новая встреча в "нормандском формате"
08:56, 21 января 2015Политика
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В Берлине сегодня состоится новая встреча министров иностранных дел Германии, Франции, Украины и России в "нормандском формате".
REUTERS
Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабиус, Павел Климкин и Сергей Лавров обсудят зафиксированную в последние дни эскалацию конфликта на востоке Украины, сообщает радио "Свобода".
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Объявляя о новой встрече, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что возобновление боевых действий привело "к угрожающей ситуации".
Как сообщил УНИАН, вчера боевики совершили нападение на два украинских блокпоста, расположенные на северо-запад от Луганска. Также военный представитель Украины сказал, что две батальонные тактические группы, в составе каждой из которых около 400 человек, нарушили границу и вторглись в Украину.
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