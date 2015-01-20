Порошенко принял участие в открытии форума в Давосе

21:57, 20 января 2015
Политика
4442 0

Президент Украины Петр Порошенко поехал на Всемирный экономический форум в Давосе.

Порошенко в Давосі / АП

Об этом сообщает Администрация президента.

Как сообщалось ранее, Порошенко вчера выступил в Цюрихе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter