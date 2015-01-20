Порошенко принял участие в открытии форума в Давосе
21:57, 20 января 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко поехал на Всемирный экономический форум в Давосе.
Порошенко в Давосе / АП
Об этом сообщает Администрация президента.
Как сообщалось ранее, Порошенко вчера выступил в Цюрихе.
Президент Украины принял участие в церемонии открытия Всемирного экономического форума в Давосе pic.twitter.com/oJx6twKMJr
- APU (@APUkraine) 20 января 2015
В Давосе начинает работу всемирный экономический форум
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