Эксперт: Путин не отказался от своих целей и не будет ждать весны для полномасштабного наступления

Об этом в эфире "5 канала" заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Сейчас, на самом деле идет интенсификация боевых действий с целью расширения зоны конфликта, то есть подконтрольных территорий. В основном они касаются тех территорий, где пролегают транспортные маршруты, для того, чтобы создать инфраструктуру для снабжения тех сил, которые там есть. Это свидетельствует только об одном, что Путин не оставил своих целей, он их до сих пор преследует и будет преследовать и это закончится весьма плачевно для обеих сторон, я имею в виду - жертвы", - отметил Сунгуровский.

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"То, что прогнозируют, что начало широкомасштабного наступления якобы готовится на весну, по моим оценкам - до весны должно все закончится. Потому что весной предполагается наступление исламистских сил в Средней Азии, где нужны войска российские, потому что кроме как военным присутствием Путину удержать свои позиции там нечем. А там попытается закрепить свое присутствие экономическими средствами Китай. А противопоставить эту всем кроме войск Путину ничем, то есть он Среднюю Азию теряет", - подчеркнул эксперт.