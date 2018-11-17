Яценюк: Медведчук – это не агентура, а непосредственный представитель Путина в Украине

Арсений Яценюк подчеркнул, что следующие парламентские выборы, "возможно, даже более важны, чем президентские".

Лидер партии "Народный фронт" Аресений Яценюк заявил, что Виктор Медведчук является непосредственным представителем Путина в Украине, а не просто агентурой Кремля. Такое заявление он сделал в интервью Радио НВ.

Арсений Яценюк подчеркнул, что следующие парламентские выборы, "возможно, даже более важны, чем президентские".

"Неизвестно, кто будет президентом. В Америке никто не знал, что Трамп будет президентом. Видите, как повернулось. И мало кто надеялся, что будет Brexit. И я еще десятки могу таких примеров привести. Поэтому посмотрим, за кого проголосует украинский народ", - сказал он.

Вместе с тем , подчеркнул лидер "Народного фронта", ни в коем случае нельзя допустить реванша пророссийских сил: "Это моя политическая позиция".

"Где они могут совершить реванш? Попытаются на президентских и точно будут пробовать делать на парламентских выборах", - подчеркнул он.

В частности Арсений Яценюк вспомнил Виктора Медведчука: "Он себя очень хорошо чувствует в Украине, является непосредственно не просто агентурой России. Это не рука, это не агентура. Это представитель Путина в Украине. То есть, это представитель агрессора в Украине. И политическая концентрация вокруг него – это концентрация антиукраинских сил".

"Кто будет следующим премьер-министром, каким будет состав Кабинета Министров и правящая коалиция – будет не менее определяющим, чем то, кто выиграет президентские выборы в 2019 году", - подчеркнул Арсений Яценюк.