Под Волновахой поймали экс-милиционера - корректировщика огня боевиков

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что бывший милиционер добровольно предложил свои «услуги» по сбору разведданных террористам незаконного вооруженного формирования «Оплот» так называемой «ДНР».

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По заданию боевиков «Хасана», «Шельмы» и «Наполеона» информатор под видом местного жителя наблюдал за передвижением личного состава и военной техники сил АТО, а собранные сведения через связных передавал боевикам. Кроме того, злоумышленник сообщал артиллерийским расчетам террористов координаты позиций ВСУ, украинских блокпостов, передвижение гражданского транспорта и мирного населения, лично корректировал огонь и предоставлял «отчеты» о меткости обстрелов.

В отношении задержанного продолжаются оперативно-следственные действия в рамках ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.