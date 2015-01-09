СБУ задержала боевика из «Оплота», который был личным охранником главарей бандитов

Об этом УНИАН сообщил пресс-центр СБ Украины.

«СБУ установила, что боевик до октября этого года проживал в Москве (РФ). Вернувшись в Украину, он по собственному желанию вступил в одно из незаконных вооруженных формирований «Оплот». Злоумышленник прошел обучение по боевой и специальной подготовке в незаконных военных лагерях, развернутых на контролируемой террористами территории Донецкой области. В составе вооруженной группы лиц злоумышленник совершал нападения на подразделения сил АТО. Как полицай, с автоматом в руках, объезжал блокпосты террористов, проверяя их готовность. Боевик был личным охранником у главарей бандформирований», - говорится в сообщении.

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Как отметили в СБУ, контрразведчики задержали боевика при попытке сбежать с территории, временно контролируемой террористами. У задержанного обнаружены доказательства его причастности к террористической деятельности – фото и видеоматериалы, а также список контактов с представителями «ДНР», их прозвища.

Начато уголовное производство по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины.