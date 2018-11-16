Украина и США обсудили вопросы сотрудничества в сфере поставок вооружений - Климкин

На заседании Комиссии стратегического партнерства Украина-США обсуждаются вопросы сотрудничества в сфере поставок вооружений.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что сегодня, 16 ноября, в Вашингтоне на заседании Комиссии стратегического партнерства между Украиной и США обсуждаются и конфиденциальные вопросы, касающиеся сотрудничества в сфере поставок вооружений.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в программе Голоса Америки "Час.Time", которая транслировалась в эфире "5 канала".

"Есть конечно, очень конфиденциальные вещи, о которых здесь говорить не буду, которые касаются нашего сотрудничества по безопасности, которые касаются военного сотрудничества, сотрудничества в сфере поставок вооружений", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Вашингтоне представители Украины и США обсуждают дальнейшее военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в реформировании оборонной сферы и активизацию совместных усилий в борьбе с киберугрозами.

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Справка УНИАН. В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в частности противотанковых ракетных комплексов Javelin.

2 марта этого года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов.

17 февраля президент Петр Порошенко заявил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin.