МИД вызвало "на ковер" нового венгерского посла из-за вчерашних высказываний Орбана

В МИД вызвали венгерского посла и подчеркнули необходимость прекращения действий, которые негативно влияют на развитие двусторонних отношений.

Министерство иностранных дел Украины выразило Венгрии решительный протест в связи с высказываниями премьер-министра этой страны Виктора Орбана о невозможности договориться с действующей украинской властью.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно антиукраинских высказываний руководства Венгрии.

"16 ноября в МИД Украины был приглашен новоназначенный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому был выражен решительный протест в связи с последними заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и вице-премьер-министра по вопросам национальной политики Жолта Шемьена относительно Украины", - говорится в сообщении.

"Венгерскому дипломату была подчеркнута необходимость прекращения действий, негативно влияющих на развитие двусторонних отношений, особенно в контексте реализации договоренностей, достигнутых главами двух внешнеполитических ведомств в октябре этого года по решению проблемных вопросов между Украиной и Венгрией", - отметили в МИД.

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Как сообщал УНИАН, 15 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что с действующей украинской властью невозможно достичь договоренности. Орбан выразил надежду, что после президентских выборов в 2019 году с властью Украины будет легче договариваться.

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия Верховной Радой нового закона об образовании в 2017 году. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

В сентябре в интернете появилось видео, на котором украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывали текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

4 октября консул Венгрии в Берегово был объявлен персоной нон грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.

25 октября министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина и Венгрия 28 ноября проведут в Киеве комплексные консульские консультации в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья.

Председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что Будапешт перенес выдачу своих паспортов жителям Закарпатья из Берегово в соседний венгерский город Кишварда на востоке стране.

14 ноября в Украину прибыл новый посол Венгрии Иштван Ийдярто, который подтвердил поддержку официальным Будапештом независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.