Завтра Порошенко примет участие в Давосском форуме

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, среди первоочередных вопросов: преодоление экономического кризиса, привлечение инвестиций и внешнеполитическая ситуация.

Порошенко встретится с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Также запланирована встреча с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Анхелем Гурриа, с которым будут обсуждаться совместные проекты борьбы с коррупцией.

Планируются встречи Порошенко с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Китайской Народной Республики Ли Кецяном.

Читайте такжеПутин отказался от участия в Давосском форуме – СМИКроме политиков президент встретится с рядом руководителей частных фондов и корпораций, которые намерены инвестировать собственные средства в украинскую экономику.

21 января Порошенко вместе со Швабом и экс-вице-канцлером Германии Филиппом Рёслером выступит с докладом "Будущее Украины". Начало доклада - в 16.30 по украинскому времени. Также он встретится с главными редакторами и журналистами ведущих мировых изданий.

Завтра же президент примет участие в прямых эфирах на каналах Bloomberg Europe TV (в 13.35) и CNN (в 17.15).

Как сообщал УНИАН, с рабочий визит Порошенко в Швейцарию начался 19 января и продлится три дня.