Порошенко отправился в Швейцарию

17:01, 19 января 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко отбыл в Швейцарию с рабочим визитом.

Фото УНІАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Читайте такжеПорошенко подтвердил, что поедет на годовщину освобождения Освенцима«19-21 января 2015 года президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Швейцарскую Конфедерацию», - говорится в сообщении.

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