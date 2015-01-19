Порошенко отправился в Швейцарию
17:01, 19 января 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко отбыл в Швейцарию с рабочим визитом.
Президент отправился в Швейцарию / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Читайте такжеПорошенко подтвердил, что поедет на годовщину освобождения Освенцима«19-21 января 2015 года президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Швейцарскую Конфедерацию», - говорится в сообщении.
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