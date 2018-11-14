В Генассамблее ООН завтра рассмотрят обновленный проект резолюции по ситуации в Крыму

В проект резолюции будет включен вопрос украинских политзаключенных.

Третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 15 ноября рассмотрит обновленный проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)».

Об этом сообщает Постоянное представительство Украины при ООН в микроблоге Twitter.

Читайте такжеТелеканал "NewsОne" проверят из-за карты Украины без Крыма

"В четверг, 15 ноября, Третий (профильный) комитет Генеральной ассамблеи ООН рассмотрит обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина"", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины к концу года готовит проект резолюции для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН относительно оккупации Крыма. В проект резолюции будет включен вопрос украинских политзаключенных.

27 сентября во время выступления на общих дебатах 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Петр Порошенко призвал членов ассамблеи поддержать новый проект резолюции относительно оккупированного Россией Крыма с целью поддержки украинских политзаключенных.

19 декабря 2017 года Генеральная ассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)". За нее проголосовали 70 стран. Против были 26 стран, воздержались 76.