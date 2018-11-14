ЕС отреагировал на планы оккупантов открыть "представительство Крыма" в Брюсселе

В Евросоюзе напомнили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

В Европейском Союзе не будут признавать так называемое "представительство Крыма", которое при содействии Российской Федерации может появиться в Брюсселе.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Евросоюза в Украине, озвучив позицию ЕС.

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"ЕС полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. По этой причине позиция ЕС ясна: мы не признаем и не будем признавать так называемые самоназванные представительства незаконно аннексированного Крымского полуострова, и не имеем готовности никоим образом взаимодействовать с какими-либо такими образованиями", - подчеркивается в заявлении.

Ранее российское издание "Известия" сообщило, что в Брюсселе в начале 2019 года появится "представительство" оккупированного Россией Крыма и по этому поводу была создана рабочая группа. Это так называемое "представительство" должны были внести в реестр лоббистских групп в структурах ЕС с целью "преодоления режима санкций".