В Крыму продолжают преследовать татар за майскую встречу с Джемилевым

Об этом пишет Крым.Реалии.

Как сообщил в понедельник 19 января руководитель Комитета по защите прав крымскотатарского народа Эскендер Бариев на своей странице в Facebook, задержание Эдема Османова произошло на глазах у его семьи.

«По поступившей информации на горячую линию Комитета по защите прав крымскотатарского народа, сегодня, в пгт. Черноморское, на заправке, около 11.00 был задержан Османов Эдем, 34 года. Подъехала белая «Газель» к машине, в которой находился Эдем с семьей. Из «Газели» вышли пять человек в масках, скрутили Эдема, загрузили в газель и увезли в неизвестном направлении», – сообщил Эскендер Бариев.

По его словам, позднее выяснилось, что Эдема Османова привезли в Симферополь, в следственный отдел по адресу: бульвар Тренева, 16.

Читайте такжеBBC: Крымскотатарский народ просит ООН, Турцию и Украину не допустить его уничтоженияМужчину подозревают в правонарушении, предусмотренном статьёй 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») Уголовного кодекса Российской Федерации.

«Задержан по статье 318/1 в связи с событиями по 3 мая. Ранее в сентябре в доме семьи его родителей проводился обыск, а также в октябре на его мать решением суда был наложен штраф 10 тыс. рублей по событиям за «организацию» перекрытия дороги 3 мая 2014 года, когда не пустили в Крым лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева», – пояснил Бариев.

Как сообщалось, ранее из СИЗО были освобождены несколько участников встречи Мустафы Джемилева в Армянске 3 мая 2014 года, в том числе на свободу вышли Эдем Эбулисов, Таир Смедляев, Муса Апкеримов, Рустам Абдурахманов.