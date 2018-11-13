УПЦ МП ослаб и теперь не может выдвигать никаких ультиматумов президенту – эксперт

Директор Национального института стратегических исследований убежден, что представители УПЦ МП из-за своей слабой позиции не могут противостоять процессам предоставления автокефалии украинской церкви.

УПЦ Московского патриархата не сможет ставить никаких ультиматумов президенту Украины Петру Порошенко, поскольку многие их представители поддерживают создание единой украинской поместной церкви.

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Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал первый заместитель директора Национального института стратегических исследований Василий Яблонский на пресс-конференции в Киеве.

«Я не думаю, что сейчас УПЦ Московского патриархата может выходить с ультиматумами к президенту, к украинской власти. Почему? Она теперь не единственная и многие ее представители, епископы, а еще больше представители духовенства низшего ранга - они абсолютно за создание поместной церкви», - заявил он.

Яблонский убежден, что УПЦ МП находится в ослабленной позиции и не может выступить единым фронтом, чтобы противостоять процессам предоставления Украинской церкви автокефалии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 ноября, запланирована встреча Порошенко с епископами УПЦ МП.