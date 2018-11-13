УПЦ МП ослаб и теперь не может выдвигать никаких ультиматумов президенту – эксперт
УПЦ Московского патриархата не сможет ставить никаких ультиматумов президенту Украины Петру Порошенко, поскольку многие их представители поддерживают создание единой украинской поместной церкви.
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Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал первый заместитель директора Национального института стратегических исследований Василий Яблонский на пресс-конференции в Киеве.
«Я не думаю, что сейчас УПЦ Московского патриархата может выходить с ультиматумами к президенту, к украинской власти. Почему? Она теперь не единственная и многие ее представители, епископы, а еще больше представители духовенства низшего ранга - они абсолютно за создание поместной церкви», - заявил он.
Яблонский убежден, что УПЦ МП находится в ослабленной позиции и не может выступить единым фронтом, чтобы противостоять процессам предоставления Украинской церкви автокефалии.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 ноября, запланирована встреча Порошенко с епископами УПЦ МП.