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УПЦ МП ослаб и теперь не может выдвигать никаких ультиматумов президенту – эксперт

16:49, 13 ноября 2018
Политика
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Немало представителей УПЦ МП поддерживают создание поместной церкви / фото upc.lviv.иас

 УПЦ Московского патриархата не сможет ставить никаких ультиматумов президенту Украины Петру Порошенко, поскольку многие их представители поддерживают создание единой украинской поместной церкви.

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Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал первый заместитель директора Национального института стратегических исследований Василий Яблонский на пресс-конференции в Киеве.

«Я не думаю, что сейчас УПЦ Московского патриархата может выходить с ультиматумами к президенту, к украинской власти. Почему? Она теперь не единственная и многие ее представители, епископы, а еще больше представители духовенства низшего ранга - они абсолютно за создание поместной церкви», - заявил он.

Яблонский убежден, что УПЦ МП находится в ослабленной позиции и не может выступить единым фронтом, чтобы противостоять процессам предоставления Украинской церкви автокефалии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 ноября, запланирована встреча Порошенко с епископами УПЦ МП.

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Новость в сюжете: Создание поместной церкви в Украине
Теги: #церковь#УПЦ МП