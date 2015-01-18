Боевики будут принуждать воевать предпринимателей, которые не финансируют "ДНР" - Лысенко

22:47, 18 января 2015
Политика
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Представители "ДНР" будут принуждать воевать на бандитов предпринимателей, которые работают на оккупированных территориях.

Фото УНИАН

Об этом сообщают в информационно-аналитическом центре СНБО.

"По оперативной информации, главари бандформирования "ДНР" приняли решение в принудительном порядке привлекать в ряды незаконных вооруженных формирований работников коммерческих структур, функционирующих на временно оккупированной территории и не финансирующих террористов", - говорится в сообщении.

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