Боевики будут принуждать воевать предпринимателей, которые не финансируют "ДНР" - Лысенко
22:47, 18 января 2015Политика
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Представители "ДНР" будут принуждать воевать на бандитов предпринимателей, которые работают на оккупированных территориях.
Боевики будут принуждать воевать предпринимателей, которые не финансируют "ДНР" / УНИАН
Об этом сообщают в информационно-аналитическом центре СНБО.
"По оперативной информации, главари бандформирования "ДНР" приняли решение в принудительном порядке привлекать в ряды незаконных вооруженных формирований работников коммерческих структур, функционирующих на временно оккупированной территории и не финансирующих террористов", - говорится в сообщении.
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