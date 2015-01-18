В Симферополе стреляли в депутата Жириновского

Происшествие произошло около 1:00 ночи с субботы на воскресенье, 18 января, в одном из баров Киевского района Симферополя, сообщает Крим.Реалії со ссылкой на Крыминформ.

По данным источника, неизвестный посетитель заведения во время ссоры дважды выстрелил в Файнгольда, в частности, попав в предплечье. Пострадавший был доставлен в 6-ю городскую больницу, его состояние стабильное, а ранения не представляют угрозы для жизни и оцениваются как легкие.

Читайте такжеРоссийский сенатор погиб в Крыму под катером местного предпринимателяИсточник, близкий к семье Файнгольда, подтвердил факт происшествия и ранения депутата.

Оба собеседника «Крыминформа» отрицают политическую составляющую конфликта.

Официально в министерстве внутренних дел Крыма событие не комментируют.

Как известно, в октябре 2013 неизвестные отправили матери Александра Файнгольда Ирине письмо, в котором был USB-накопитель. В момент подключения его к компьютеру случился взрыв, в результате которого Ирина Файнгольд - жена известного в Крыму бизнесмена Иосифа Файнгольда - получила ранения.