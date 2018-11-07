В Одессе открылся форум Черноморского пограничного сотрудничества при участии пяти стран: РФ не пригласили

Россия на форум не приглашена из-за несоблюдения своих обязательств и нарушения норм международного права.

Сегодня в Одессе стартовал форум Черноморского пограничного сотрудничества с участием руководства пограничных и береговых охран пяти прибрежных стран Черноморского региона – Украины, Турции, Румынии, Грузии и Болгарии.

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Как передает корреспондент УНИАН, приветствуя собравшихся, глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал отметил, что «именно в эти дни», 12 лет назад, было подписано соглашение о сотрудничестве между шестью пограничными ведомствами черноморских прибрежных стран (включая РФ – УНИАН).

По его словам, Российская Федерация из-за несоблюдения своих обязательств и нарушения норм международного права на встречу в Одессу не приглашена.

«Вынужден констатировать, что одна из сторон договора не сдержала своих обязательств и грубо нарушила нормы международного права, из-за чего не приглашена на встречу. Уверен, что основная идея создания этого форума – поддержание доверия и безопасности между дружественными черноморскими странами – и в дальнейшем будет жить», - сказал глава Госпогранслужбы.

Во время открытия мероприятия Украина приняла председательство форумом на следующий год от Румынии. Соответствующий символ руководителю украинской делегации Цигикалу передал генеральный инспектор Генерального инспектората пограничной полиции Румынии Адриан Попеску.

В ходе выступления представитель румынской стороны поблагодарил страны за сотрудничество и усилия, направленные на борьбу с контрабандной деятельностью и торговлей людьми в Черном море.

Планируется, что 7-8 ноября участники международной встречи обсудят состояние сотрудничества и перспективы партнерства, а также прогнозируемые вызовы и угрозы безопасности в Черноморском регионе.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 7-8 ноября состоится 19-я встреча руководителей пограничных и береговых охран прибрежных стран Черноморского региона. Впервые этот формат начал действовать в 2000 году, когда участники собрались в Турции.