цей матеріал доступний українською

Россия может обострить ситуацию в Черном море - командующий ВМС Украины

06:09, 30 октября 2018
Политика
501 0
Воронченко допускает, что РФ может обострить ситуацию в Черном море / фото УНИАН

Об этом сказал в эфире телеканала ICTV командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

Читайте такжеВ МИД допускают новый территориальный спор с РФ в случае денонсации соглашения по Азовскому морю

В частности, его спросили, может ли ситуация в Черном море стать такой, какой есть в Азовском море, учитывая то, что Россия в Черном море захватила украинские нефтяные вышки, которые теперь окружены российским черноморским флотом.

"Они уже проводят опрос, когда суда под нашими флагами и флагами других государств направляются в черноморские порты. Капитаны этих судов имеют право не давать четкие ответы о характере груза и куда они направляются. Но к сожалению, 90% капитанов дают такие ответы. И я считаю, что дальнейшая эскалация и в Черном море, она может быть проведена", - заявил Воронченко.

Как сообщал УНИАН, командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко убежден, что до высадки российского десанта военно-морских сил Азовского моря на юге Донецкой, Запорожской и Херсонской областей дело дойти не должно.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Активность РФ в Азовском море
Теги: #Россия#Черное море#ВМС Украины#Воронченко#Азовское море