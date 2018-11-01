Украина закрыла воздушное пространство над частью Черного моря возле Крыма

Воздушное пространство закрыли из-за боевых стрельб, которые продлятся с 1 по 4 ноября.

Украина перекрыла часть воздушного пространства над северо-западной частью акватории Черного моря возле оккупированного Крыма из-за проведения боевых стрельб с 1 по 4 ноября.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил офицер пресс-центра командования Воздушными силами Вооруженных сил Украины Дмитрий Струтинский.

"В рамках подготовки к боевым стрельбам, которые продлятся с 1 по 4 ноября, уточнены размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря, что полностью исключает любые угрозы", - заявил офицер.

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По его словам, командование Воздушными силами учло все риски и осуществило все меры безопасности для обеспечения проведения практической фазы испытаний.

"Уточнена зона ограничения использования воздушного пространства на временной основе. Кроме того, определено время и высота запрещенного использования воздушного пространства, проинформировано Министерство иностранных дел Украины и предоставлены соответствующие заявки и авиационные оповещения в "Украэроцентр", - подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября, на государственном испытательном полигоне "Ягорлик" в Херсонской области начались боевые стрельбы, контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности.