«Поцелуй в ж*пу нас»: депутаты от БПП обратились к Путину с "казацким" письмом (фото, видео)

Письмо депутатов, стилизованное под "письмо запорожцев турецкому султану", содержит странные оскорбления в адрес российского президента.

Заместитель председателя фракции БПП в Верховной Раде Алексей Гончаренко зачитал в Верховной Раде обращение народных депутатов к президенту РФ Владимиру Путину, подготовленное в ответ на введение Россией санкций против Украины.

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Обращение, как отметил Гончаренко, является адаптированной версией знаменитого «Письма запорожцев турецкому султану».

«Мы решили, как народные депутаты от БПП, дать ответ господину Путину на все его действия. И ответ мы хотим дать в старинном украинском стиле, которые нам еще показали наши предки запорожцы», – указал он.

Новое письмо содержит странные оскорбления в адрес российского президента.

«Ты, президент, черт московский, и проклятого черта брат и товарищ! Самого Люцифера секретарь! Какой ты к черту рыцарь, если голым задом ежа не убьешь?! Не будешь, сукин ты сын, сыновей украинских под собой иметь! Твоего войска мы не боимся, землей и водой будем биться с тобой! Так тебе украинский народ пояснил, ничтожество! Не будешь ты и свиней христианских пасти!», – зачитал обращение Гончаренко.

«Теперь заканчиваем, ибо число знаем, и календарь имеем. Месяц в небе, год в книге, а день такой у нас, как и у вас. За это поцелуй в ж*пу нас!», – подытожил он.

Гончаренко добавил, что под этим письмом, кроме него, поставили подписи также депутаты от БПП Владислав Севрюков, Олег Барна, Богдан Онуфрик, Александр Спиваковский, Григорий Шверк, Рефат Чубаров, Игорь Артюшенко и Григорий Тимиш.

Письмо запорожцев турецкому султану – украинский письменный исторический артефакт. Документ, написанный в 1676 году, был ответом запорожских казаков на требование турецкого султана Мехмеда IV признать его власть. Был переведен на несколько европейских языков.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября Россия объявила о введении новых санкций против сотен украинских компаний и лиц. 322 гражданина и 68 компаний вошли в санкционный список, объявленный Россией.