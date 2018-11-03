Россия опоздала со своими санкциями – американский эксперт

Российские санкции не стали сюрпризом, однако украинский бизнес за последние 3-4 года успел переориентироваться в сторону Европы и отошел от России.

Россия опоздала со своими санкциями против Украины, поскольку Украина уже сделала многое, чтобы переориентировать свою экономику на Запад.

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Так прокомментировал решение России ввести санкции против Украины, директор программ в Европе и Евразии Центра Международного частного предпринимательства США Эрик Гонц в интервью "Голосу Америки". "Российские санкции не стали сюрпризом - отмечает аналитик. - С помощью ЕС и США украинский бизнес за последние 3-4 года действительно переориентировался в сторону Европы и отошел от России. Поэтому эти санкции, введенные в конце 2018 года уже опоздали".

Хотя Россия и остается важным торговым партнером, ведущую роль среди международных торговых партнеров начинает играть ЕС, подчеркивает эксперт. "Если посмотреть на экспорт или торговлю между Россией и Украиной, Россия все еще остается крупнейшим торговым партнером среди других стран, но если взять ЕС в целом, то ЕС является намного более важным компонентом экспорта и импорта в Украину", - говорит Гонц.

В частности, много было сделано, чтобы переориентировать украинскую металлургию, считает Гонц. "Думаю, в плане металлургии, были сделаны значительные инвестиции в Мариуполь, чтобы отойти от российского рынка. То есть металлургические предприятия Мариуполя и Кривого Рога сделали инвестиции чтобы переориентироваться на рынок высокой стоимости в ЕС от рынка товаров низкой переработки в России", - отмечает он.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября Россия объявила о введении новых санкций против сотен украинских компаний и лиц. 322 лица и 68 компаний вошло в санкционный список, объявленный Россией.

Не только экономические, но и процессы культурной жизни отдаляют Украину от России, считает аналитик, отмечая решение о предоставлении автономии украинской церкви и шаги по защите украинского языка. Он, однако, отмечает, что именно экономика и создание рабочих мест являются приоритетными задачами для того, чтобы молодежь не покидала Украину.

"Конечно, есть недавние новости об автономии украинской церкви и вопрос с защитой украинского языка, - отметил аналитик. - Украина двигается вперед в создании основ собственной национальной идентичности. Так продолжается уже почти 30 лет и это продолжается".

"Недавнее объявление патриарха о предоставлении украинской церкви независимости является важным для установления уникальной украинской идентичности", - считает Гонц.

"Однако, я бы осторожно отнесся к сосредоточению новостей на вопросах культуры. Язык и религия это вопросы, которые привлекают внимание СМИ, получают много просмотров, однако, в конце концов, именно экономические вопросы "хлеба с маслом", уменьшение коррупции, роста возможностей для рядовых украинцев, рост частных инвестиций обеспечат, чтобы молодые украинцы чувствовали, что они имеют будущее в своей стране и им не нужно эмигрировать за границу, чтобы добиться успеха. Вопросы языка, культуры и религии очень интересны, но, в конце концов, если экономика не создает рабочие места и не растет, молодых украинцев не останется, чтобы этим пользоваться", - считает Гонц.