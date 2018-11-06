Соглашение с Вселенским патриархатом выводит создание независимой православной церкви на финишную прямую - Порошенко

Президент заверил, что государство не намерено вмешиваться в деятельность церкви.

Президент Петр Порошенко заявил, что заключенное со Вселенским патриархатом соглашение о сотрудничестве и взаимодействии выводит процесс создания независимой православной церкви Украины на финишную прямую.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на встрече со студенческой и научной молодежью по случаю основания Фонда президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи.

По словам президента, власть укрепляет независимость Украины, в том числе и через создание единой поместной православной церкви. «Это то, о чем большинство украинцев мечтали, надеялись, но точно не ожидали, что это будет возможно так быстро. Во время встречи с Вселенским патриархом был подписан документ, который выводит этот процесс на финишную прямую», - подчеркнул глава государства.

«Независимая церковь - это ключевой элемент государственной независимости. При этом мы четко отмечаем, что государство не должно и не будет вмешиваться в деятельность церкви, особенно иностранное государство-агрессор», - добавил он.

По словам Порошенко, Россия через «пятую колонну» пытается подорвать стабильность Украины изнутри. «Мы никому этого не позволим и не дадим сделать», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Справка УНИАН. 22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении православной церкви в Украине автокефалии.

27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором он отметил, что конечная цель первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.