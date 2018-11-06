Грицак объяснил, почему следствие не разглашает информацию по делу Гандзюк

По словам Грицака, правоохранители стараются не предоставлять информации, которая может навредить следствию.

Следствие не разглашает значительное количество информации в деле убийства Гандзюк, потому что это может быть использовано причастными к преступлению лицами.

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил председатель СБУ Василий Грицак, сообщает ТСН.

"Уважаемые народные депутаты, обнародование данных досудебного расследования не способствует качеству и скорости внесения полной ясности в это дело. Говорю вам это как оперативный сотрудник с огромным опытом работы", - сказал он.

По словам Грицака, правоохранители стараются не предоставлять информации, которая может навредить следствию. Данные о состоянии дел относительно убийства Гандзюк могут быть использованы теми, кто совершил преступление.

Справка УНИАН. 31 июля в Херсоне неизвестный вылил серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

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Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест были отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок его содержания под стражей продлили до 3 декабря. Также под арестом находится Никита Грабчук.

В пределах полномочий полиция допросила в качестве свидетелей 367 человек, назначила 21 судебную экспертизу, провела 9 обысков, 4 следственных эксперимента, 26 осмотров, 100 негласных следственных действий в отношении 31 человека.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

5 ноября в пресс-службе МВД сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ.

Ранее правозащитные и общественные организации обнародовали открытое обращение с требованием публичного отчета о расследовании дела Гандзюк. Они требовали отставки генпрокурора Луценко и министра внутренних дел Авакова.

Сегодня, 6 ноября, Луценко заявил, что подает в отставку.