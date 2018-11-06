Консультации по созданию ВСК по расследованию убийства Гандзюк продолжаются - Парубий

Спикер считает необходимым вызвать в парламент представителей правоохранительных органов.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что консультации по созданию Временной следственной комиссии по расследованию убийства активистки Екатерины Гандзюк продолжаются.

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Как передает корреспондент УНИАН, спикер выразил убеждение, что ситуация с Гандзюк, как и факты нападений на гражданских активистов, должны быть под пристальным вниманием парламента.

«Вчера на протяжении многих часов мы проводили консультации о создании Временной следственной комиссии, которая могла бы быть объединяющей для всего парламента, для того, чтобы мы смогли ее предложить на рассмотрение Верховной Рады Украины. Эти консультации сейчас еще продолжаются», - сообщил Парубий.

В то же время он подчеркнул необходимость безотлагательно вызвать в парламент представителей правоохранительных органов, чтобы получить информацию о расследовании дела Гандзюк. «Мы договорились, что сегодня после выступлений председателей фракций это предложение будет поставлено на голосование, и в случае если будет набрано необходимое количество голосов, 150 голосов, я немедленно вызову представителей прокуратуры, полиции, Службы безопасности, чтобы здесь, с трибуны Верховной Рады, они смогли дать объяснения», - отметил председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный вылил серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на чиновницу как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью. По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых Николая Новикова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Под домашний арест были отправлены трое подозреваемых в нападении - Вячеслав Вишневский, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. Предполагаемый организатор покушения Сергей Торбин находится под стражей, последний раз срок его содержания под стражей продлили до 3 декабря. Также под арестом находится Никита Грабчук.

4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Президент Петр Порошенко призвал правоохранителей сделать все возможное для наказания виновных в смерти активистки. Полиция переквалифицировала уголовное производство, по которому расследуется нападение на активистку, на статью «Оконченное убийство». Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что по делу собрана вся доказательная база, в ближайшее время материалы будут направлены в суд. Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заверил, что заказчик преступления будет установлен и задержан.

5 ноября в пресс-службе Министерства внутренних дел сообщили, что полиция передала дело в отношении исполнителей нападения на Гандзюк в СБУ, которая занимается расследованием по установлению заказчиков преступления. Однако в Генпрокуратуре заявили, что дело еще не поступило в СБУ.

Прощание с Екатериной Гандзюк состоится в Херсоне в среду, 7 ноября, в 14.00.