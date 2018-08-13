Первой не выдержала собака: Ляшко похвастался своим вокалом в караоке (видео)

"Главный радикал страны" не первый раз выставляет на публику свои вокальные данные.

Народный депутат Олег Ляшко в очередной раз решил похвастаться своим умением петь ртом.

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В этот раз наслаждаться талантом "главного радикала страны" в домашнем караоке пришлось его коллегам по партии и парламенту - Андрею Лозовому и Игорю Мосийчуку, а также его супруге Росите Сайранен.

Также в гостинной присутствовали два пса - одному удалось сбежать во время исполнения Ляшком песни "Ария мистера Икс", а другого не отпускал из объятий "радикал" Лозовой.

А вот Игорь Мосийчук никого не обнимал - большую часть времени на видео он подпирал диван, на котором сидела Росита и поддерживала мужа.

В комментариях под видео собрались как поклонники таланта народного избранника, так и те, кто считает его пение не очень хорошим.

Напомним, это не первый раз, когда Ляшко хвастался своими вокальными способностями.

Также ничего нового в попытках петь нет и для украинских политиков в целом.

Вот, к примеру, нынешний мэр Киева Виталий Кличко не так давно в эфире одного из телеканалов сыграл на гитаре и "спел" песню "Ваше Благородие, Госпожа Удача".

Ранее своим пением хвастался предшественник Кличко на посту киевского градоначальника - Леонид Черновецкий. Как и Ляшко, Черновецкий любит посвящать свои песни супруге.

Давайте не забывать и потуги беглого экс-президента Виктора Януковича и его "Любимый город".

Не так давно отличилась и еще один персонаж украинской политики - нардеп Надежда Савченко, исполнившая в эфире одного из телеканалов песню Натальи Могилевской.