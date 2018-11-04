В Украине вступил в силу закон «Маски-шоу стоп 2»

Согласно закону следователи и прокуроры будут компенсировать убытки за свои неправомерные действия во время расследований.

В Украине вступил в силу закон, согласно которому следователи и прокуроры должны компенсировать убытки за свои неправомерные действия при расследовании дел.

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Так, в субботу, 3 ноября, соответствующий закон «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования» был опубликован в газете «Голос Украины».

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования» (так называемый закон «Маски-шоу стоп 2»), который 31 октября подписал президент.

В пресс-службе президента объяснили, что этот закон упрощает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, принявшего незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом.

Председатель Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин отметил, что законом предусмотрено, что, если следователь или прокурор во время проведения следственных действий ведет себя в отношении лица незаконно, то, когда суд вынесет решение о компенсации ему убытков, платить будет не государство, а именно следователь или прокурор.

Министр юстиции Павел Петренко уточнил, что данным законом предусмотрено, что предприниматель может подать в суд жалобу, если следователь повторно возбудил уголовное дело по той же фабуле, а также обжаловать неправомерное бездействие следственного органа, если дело рассматривается «более одного года или более 18 месяцев и безосновательно не закрывается».

По его словам, законом «создается дополнительный инструмент для защиты человека от незаконного уголовного преследования - дается возможность привлечь конкретного «оборотня в погонах» к ответственности, персональной имущественной ответственности за убытки, которые он причинил лицу».

Петренко отметил, что данным законом правительство продолжает создавать законодательную базу по защите предпринимателей, начатую законом об обязательной видеофиксации во время проведения обысков, который называют «маски-шоу стоп».