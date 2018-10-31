Порошенко подписал так называемый закон "Маски-шоу стоп-2" о действиях прокуроров и следователей

По словам президента, документ облегчает привлечение к ответственности следователя или прокурора, принявшего незаконное решение в ходе расследования уголовного дела.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствованию обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования», согласно которому следователи и прокуроры будут компенсировать убытки из-за своих неправомерный действий при расследований.

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Об этом Порошенко сообщил в Twitter. «Закон под условным названием «Маски-шоу стоп 2» облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, принявшего незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом. Только что подписал соответствующий закон», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования» (№ 8490).

В пояснительной записке сказано, что документ направлен на обеспечение неукоснительного соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами во время досудебного расследования и усиление ответственности должностных лиц правоохранительных органов за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей во время досудебного расследования.