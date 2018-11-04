В Украине начал действовать упрощенный порядок экстрадиции правонарушителей

Соответствующий закон Верховная Рада приняла 2 октября.

В Украине сегодня вступил в силу закон «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Третьего дополнительного протокола и Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче».

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Документ в субботу, 3 ноября, был официально обнародован изданием «Голос Украины». Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 2 октября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Третьего дополнительного протокола и Четвертого дополнительного протокола к Европейской конвенции о выдаче». Изменениями предусмотрен упрощенный порядок выдачи разыскиваемых лиц из Украины.

Представляя законопроект на заседании парламента, председатель Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин отметил, что благодаря этому закону разыскиваемые лица получают право просить о применении в отношении них упрощенного порядка выдачи сразу же после задержания в связи с пребыванием в международном розыске, не дожидаясь поступления формального запроса об экстрадиции. По его словам, это позволит сократить сроки пребывания такого лица под стражей с целью его экстрадиции.

Упрощенный порядок выдачи не применяется в случае привлечения лица к уголовной ответственности или отбывания наказания на территории Украины, если есть основания полагать, что выдача может противоречить интересам защиты национальной безопасности Украины или что разыскиваемый является гражданином Украины.