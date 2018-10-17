Украина будет требовать экстрадиции задержанного в РФ "вице-премьера" оккупированного Крыма - "зама" Аксенова

Прокуратура АР Крым намерена обратиться к Российской Федерации относительно ареста и дальнейшей экстрадиции задержанного в Москве "заместителя главы" Крыма Виталия Нахлупина. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

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"Прокуратурой АР Крым будут приниматься меры с целью обращения в компетентные органы Российской Федерации относительно ареста и дальнейшей экстрадиции Нахлупина В.Г. в Украину для привлечения к ответственности за государственную измену", - отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

В сообщении также отмечается, что 29 декабря 2016 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Нахлупина, который обвиняется в государственной измене.

В частности, при его непосредственном участии незаконно принята так называемая "Конституция Республики Крым" и ряд постановлений, в результате чего было создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым".

Кроме того, Нахлупин в марте 2014 года через сайт парламента АРК открыто обратился к жителям автономии о необходимости принять активное участие в общекрымском референдуме и проголосовать за присоединение полуострова Крым к Российской Федерации.

Также прокуратура установила, что Нахлупин принимал участие в незаконно организованных на территории оккупированного Крыма выборах в незаконно созданный орган "Государственный Совет Республики Крым" от Крымского регионального отделения партии "Единая Россия".

Напомним, российские правоохранители задержали Нахлупина в Москве. Задержание связано с ситуацией вокруг дорожных тендеров. "Нахлупин курировал дорожное строительство, а также отвечал за реализацию федеральной целевой программы по части строительства дорог", - рассказал источник РБК.