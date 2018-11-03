Яценюк: наша главная задача в 2019 году – не допустить реванша (фото, видео)

Он отметил, что 2019 год будет непростым и экономически, и политически.

“Враг ждет, рассорится ли снова украинская политическая элита. В 2019 году наша основная задача – не дать возможности реванша. Наш ответ только один: мы любим свою страну, мы готовы бороться за нее, и мы победим”, - подчеркнул лидер партии “Народный фронт” Арсений Яценюк во время торжеств к 100-летию Буковинского народного веча в Черновцах 3 ноября.

“100 лет назад наша великая украинская нация сказала, что мы хотим иметь собственное государство и мы будем за него бороться. И так потом образовалась Большая Украина. Великая Украина, которая имела все шансы держать свою государственность, бороться за каждого своего гражданина и двигаться вперед. К сожалению, Большую Украину предали как внутри, так и снаружи. И те, кто предали, также пострадали и от большевистской России, и от вызовов, которые возникли перед их нациями”, - сказал Арсений Яценюк.

Затем после прихода большевиков наступили “одни из самых трагических страниц в нашей истории”, подчеркнул он: “Потом были голодоморы, репрессии, уничтожение украинского духовенства, украинской интеллигенции. Потом те, кто сегодня сидят в Москве и рассказывают “о великой России”, подписали с нацистской Германией пакт Молотова-Риббентропа и кроили, как по сердцу, Украину. А потом Украина снова восстала. Восстала как независимое государство”.

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“В 2014 году мы так же восстали. И так же на большое вече приходили сотни тысяч украинцев, которые сказали: мы не вернемся в Советский Союз, мы боремся за себя, за свое достоинство, за свою нацию, страну, мы боремся за Европу, потому что нам - туда. Мы не дадим никому управлять в своей стране. И снова это колесо истории возвращается”, - сказал лидер “Народного фронта”.

После этого Путин отправил танки в Донецк, в Луганск, оторвал кусок украинской земли и аннексировал Крым, подчеркнул Арсений Яценюк: “Путин, как достойный ученик сталинских большевистских лекторов, был убежден, что Украина не устоит. Он был убежден, что Украина падет, как это было сто лет назад. Что украинцы не возьмут оружие защищать свое государство. Но мы были убеждены, что нам не то что некуда отступать - нам есть за что бороться. За каждую украинскую семью, за нашу землю”.

"И мы устояли. Устояли, имея российские танки на своей территории, страну на грани банкротства и 108 тысяч гривен на счета в казначействе на всю страну. Мы устояли при отсутствии армии, милиции, Вооруженных Сил. Мы продемонстрировали, что мы нация, которая умеет сплачиваться. И сейчас очень важно этот фундамент новой Украины, который мы заложили в 2014 году и основание которого еще 100 лет назад была сформирована на Буковинском вече, - не просто уберечь, а построить на этом фундаменте украинскую хату”, - подчеркнул он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что война не закончилась: “Враг ждет. А это он умеет делать. Он ждет, будет ли снова украинская политическая элита рассорится. А мы были почти на грани этого. Мне не просто работать с Петром Порошенко. Но ради Украины мы нашли в себе силы перевернуть страницу борьбы за власть и бороться исключительно за державу”.

“Далеко не все решено. Общество травмировано, и это естественно: война, потери близких, знакомых, неуверенность в завтрашнем дне. Но это не тот дух, который дает силу для успеха. Дух единства, уверенности и ответственности каждого из нас за свой маленький участок работы, перед собой, перед своими родными и перед страной – только эта энергия дает энергию строительства великой Украины”, - сказал лидер “Народного фронта”.

Он отметил, что 2019 год будет непростым и экономически, и политически: “Даже среди наших западных партнеров не всегда можно услышать четкий голос поддержки Украины. Я не мог подумать, что мы дойдем до ситуации, когда Венгрия или Польша не всегда будут разделять позицию поддержки Украины. Понятно, что Россия своих планов не изменит. Но мы знаем, что не имеем права допустить того, как было в прошлом”.

“Поэтому в 2019 году наша основная задача – не дать возможности реванша. Спящий реванш уже есть, в том числе и в Черновцах, когда сместили законно избранного проевропейского мэра. В масштабах Украины они так же ожидают на реванш пророссийских сил. Наш ответ только один: мы любим свою страну, мы готовы бороться за свою страну, и мы победим. Мы это доказали и будем доказывать”, - сказал Арсений Яценюк.

Буковинское вече - народное собрание, которые состоялись 3 ноября 1918 года в Черновцах, результатом чего стало провозглашение воссоединения Северной Буковины с Западноукраинской Народной Республикой и дальнейшее Объединение с Украинской Народной Республикой.