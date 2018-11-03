Яценюк и Аваков в Черновцах презентовали новую программу социального обеспечения для работников Нацполиции и ГСЧС (фото, видео)

Черновцы стали первым городом, где представлена эта программа.

В субботу, 3 ноября, в Черновцах лидер партии “Народный фронт” Арсений Яценюк вместе с Министром внутренних дел Арсеном Аваковым, председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным и председателем Национальной полиции Украины Сергеем Князевым, встретились с представителями ГСЧС и Национальной полиции области.

Во время встречи была презентована программа социального обеспечения для сотрудников ГСЧС и Национальной полиции. Среди механизмов соцобеспечения - повышение заработной платы, компенсация за наем квартир и система финансового лизинга на приобретение собственного жилья.

Черновцы стали первым городом, где представлена эта программа.

Введение новых механизмов социального обеспечения, подчеркнул Арсений Яценюк, - это “новый шаг, чтобы у вас было собственное жилье и чтобы вы почувствовали, что о вас заботится государство”, - обратился он к присутствующим: “Что вам никуда не надо ехать, вам надо просто работать на свою страну, и страна будет думать о вас”.

Арсений Яценюк выразил убеждение, что премьер-министр поддержит это решение и будут приняты соответствующие постановления Кабинета Министров.

Как первый шаг на эту программу выделяется 2 миллиарда грн, то есть на первом этапе около 4 тысяч человек могут попасть под эту программу: “Следующий год – еще больше. Мы будем двигаться по увеличению программы”.

Он отметил, что для Буковины программа социального обеспечения имеет очень важное значение, ведь уровень трудовой миграции здесь один из самых высоких Человеческий капитал, человеческие ресурсы и человек, который работает в системе, - это то, на что мы хотим направить наши социальные программы, и это то, за что будет голосовать фракция при принятии закона о госбюджете”.

Лидер “Народного фронта” напомнил, что в новом бюджете заложено повышение минимальных зарплат для работников ГСЧС до 9000 грн, а полицейских - до 9200 грн, напомнив, что в 2014 году для полицейских зарплата составляла 1800 гривень, для Службы по чрезвычайным ситуациям - 2200 грн.

Арсений Яценюк напомнил, что в 2014 году ситуация в правоохранительной системе была чрезвычайно тяжелая: “Милиции на улицах не было. У спасателей не было ни машин, ни материально-технического обеспечения, зарплаты на уровне 2000 гривень”.

“Тогда были приняты несколько важных решений для системы. Это были, в первую очередь, решение о сохранении страны. А страна не может существовать без каждого из вас: без полицейского и без спасателя”, - сказал он, вспомнив, что были созданы новая Национальная полиция, Национальная гвардия, проведена реформа Службы по чрезвычайным ситуациям.

Он отметил, что для Национальной полиции приобретено 3 тысячи машин, в Службе с чрезвычайных ситуаций - 450 новых пожарных машин, а в целом автопарк увеличился на 600 автомобилей. Для Национальной гвардии поставлены сотни единиц новой техники.

“Все это делалось на верхнем уровне. Но верхний политический уровень ничего не стоит без каждого из вас. Мы построили систему. Но высшая ценность – это человек в этой системе. И то, что делают Министр внутренних дел и Правительство, принимают решения, как сохранили каждого из вас в новой правоохранительной системе. Сейчас важное – это социальное обеспечение для каждого работника Национальной полиции, Национальной гвардии, Службы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил Украины”, - сказал Арсений Яценюк.

Он также подчеркнул, что в Украине появится один из крупнейших парков гражданских вертолетов в Восточной Европе: “Это личная заслуга Арсена Авакова, в Украине будет 55 вертолетов, а в Черновцах будет одна из баз по их размещению и ремонта, а также тренировке”.

Для Буковины как для высокогорного региона это крайне важно, отметил он.

Лидер “Народного фронта” сообщил, что первые вертолеты поступят в конце текущего года, а программа с правительством Франции рассчитана на несколько лет.

“Есть много шагов, которые надо делать. И они зависят от работы каждого из вас. Вы делаете большое дело – спасибо вам за это”, - обратился Арсений Яценюк к работникам Нацполіції и ГСЧС Буковины.

Сегодня в Черновцах Арсений Яценюк и Арсен Аваков также вручили пожарные машины ГСЧС Черновцов.