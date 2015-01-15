Бывшая "Семья" заберет у государства газ на $40 млн - депутат

Об этом заявил народный депутат Сергей Каплин в своем блоге на LB.

По информации депутата, «Западная нефтегазовая компания", которая принадлежит Алексею Тамразову, обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском к ООО "Фаворит систем", как оператору по Договору о совместной деятельности от 13.05.2004 года №429 с "Укргаздобычи", с требованием передать 1149 тонн нефти, 9407,71 тонн газового конденсата и 103499,435 тысяч кубических природного газа. Часть ООО "Фаворит систем" принадлежит тому же Тамразову, а часть - Ставицкому.

"На первый взгляд - это судебный процесс между двумя компаниями с фактически одним владельцем. Однако, если Алексей Тамразов иск выиграет, то государство будет вынуждено отдать ему нефть и газ, которую ООО "Фаворит систем" уже отсудила в ПАО "Укргаздобыча",- отмечает депута Сергей Каплин.

Сергей Каплин отмечает, еще в 2012 году ООО "Фаворит систем" выиграла суд в ПАО "Укргаздобыча", который обязал госкомпанию передать углеводороды частной фирме по Договору о совместной деятельности, несмотря на то, что Договор уже полгода как был расторгнут.

"Никто из регионалов так быстро не планировал уходить с должностей. Газ просто не успели убрать "по-тихому". Бегство Януковича многим поломала планы. Объемы не забирали в 2013 потому, что планировали в 2014 году продать его значительно дороже. Но не успели",- замечает депутат.

"Через суды государство пытаются обокрасть на 40 миллионов долларов. Если суд выиграет Тамразов и Ко, то украинцам придется покупать газ, который отсудил ООО "Фаворит систем" не по 413 гривен, а дорогой российский по 350 долларов",- отметил депутат в своем блоге.

Напомним, Тамразов во времена ПР работал в ПАО "Укргаздобыча" и контролировал добычу природного газа и нефти в Украине, а Ставицкий был Министром энергетики и угольной промышленности.