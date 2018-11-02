ВВС сообщило, что Московского патриархата в Украине больше нет

Недавнее решение синода Вселенского патриархата отменило юрисдикцию РПЦ в Украине.

Архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете церквей, доктор богословия, давно занимающийся украинской проблематикой, архиепископ Телмисский Иов (Геча) в интервью BBC заявил, что «отменой акта 1686 года отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине».

Соответственно, пишет BBC, по словам архиерея, «с канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует».

Как сообщал УНИАН, 17 апреля на встрече с лидерами парламентских фракций президент Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ КП и УАПЦ решили официально обратиться к вселенскому патриарху Варфоломею I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине и просят парламент поддержать это обращение.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента, которое 22 апреля было принято к рассмотрению синодом Вселенского патриархата.

3 сентября Порошенко сообщил, что Вселенский патриархат принял решение предоставить государствам право на создание поместной церкви без учета позиции Москвы.

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17 сентября глава государства встретился с экзархами Вселенского патриархата архиепископом Даниилом Памфилийским и епископом Илларионом Эдмонтонским, которые заявили о готовности к плодотворному сотрудничеству и уже назначили несколько встреч с представителями религиозных организаций в Украине.

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

12 октября в Киевском патриархате призвали епископат, духовенство и верных УАПЦ и УПЦ МП начать подготовку Объединительного собора.

26 октября предстоятель УПЦ КП, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в Объединительном соборе примут участие более 60 епископов, среди которых, по меньшей мере, 10 из Московского патриархата.