Боевики сегодня уже 22 раза обстреляли позиции сил АТО, штурм аэропорта продолжается

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Незаконные вооруженные формирования продолжают вести огонь по донецкому аэропорту, применяя стрелковое оружие, гранатометы, танки и реактивную артиллерию, и пытаются взять его. Наши «киборги» держатся мужественно, отбивают атаки бандформирований и оставлять донецкий аэродром, который стал новейшим символом украинского мужества, не собираются», - говорится в сообщении.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ прибыла в Донецкий аэропорт, возле нового терминала продолжается бойКроме того, как отмечает штаб АТО, боевики также ведут огонь из «Градов» по населенным пунктам в районе аэропорта. Из реактивных систем залпового огня были обстреляны Пески и Авдеевка. «Около 10 часов утра по Опытному из монастыря работал вражеский снайпер», - отмечает штаб.

На других направлениях наиболее горячо было вблизи Крымского Луганской области, где в 13.00 террористов вели огонь из «Градов».

В целом, с 6.00 до 14.00 незаконные вооруженные формирования 22 раза обстреляли позиции сил АТО.