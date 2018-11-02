В Раде предлагают поддержать идею МИД о начале дискуссии о введении двойного гражданства

В Украине нужно начать общенациональную дискуссию о внедрении института ограниченного гражданства по латвийскому образцу.

Внедрение института ограниченного гражданства должно предусмотреть ограничение определенных прав: избирать и быть избранным в выборных институтов государства, занимать должности в органах государственной власти (в частности, силовых структурах).

Основаниями для этого должны стать судебные обвинительные приговоры за такие преступления, как государственная измена, посягательство на территориальную целостность Украины, участие в террористических организациях и финансирования терроризма.

Об этом заявила нардеп Ирина Фриз на своей странице в Фейсбук, комментируя инициативу министра иностранных дел Павла Климкина о начале дискуссии о двойном гражданстве.

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Нардеп считает, что учитывая внешнеполитический курс Украины в НАТО и Европейского Союза, где функционирует Шенгенская зона и действуют нормы свободного передвижения рабочей силы между странами-членами, нужно вводить разграничения между гражданствами других стран, которые могут допускаться для граждан Украины.

По ее мнению, несмотря на то, что вопрос двойного гражданства в определенных западных регионах Украины стал критическим, необходимо создавать прозрачные правила игры, ведь лишать тысячи граждан украинского паспорта за наличие венгерского, румынского, польского или других паспортов стран-партнеров – не правильно.

Читайте такжеКлимкин категорически против "даже мыслей" о легализации двойного гражданства с Россией«Но такая стратегия не должна касаться гражданства страны, которая осуществляет агрессию и оккупировала часть нашей территории. Для российского паспорта должна быть внедрено полное отсутствие какой-либо толерантности в вопросе двойного гражданства», - считает Фриз.

«Следовательно в рамках института ограниченного гражданства, такой статус могли бы получить граждане Украины с паспортом страны агрессора: пусть работают, платят налоги в Украине, но не влияют на ее политическую жизнь», - добавила она.