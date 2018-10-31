В России заявили, что Сенцов полностью восстановился после голодовки

Отмечается, что Сенцов якобы "не сидит, не лежит, а работает целыми днями и постоянно просит бумагу".

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко заявил, что лечебно-восстановительные процедуры по выводу после длительной голодовки Олега Сенцова практически завершены, его состояние полностью восстановилось.

Об этом сообщает ТАСС. "У него все нормально, лечение практически закончено. На следующей неделе мы хотим провести большой консилиум по его состоянию здоровья. Но в принципе все показатели на сегодняшний день у него в норме, он очень четко вышел из голодовки", - сказал Максименко.

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По его словам, Сенцов уже перешел со специально разработанной для него лечебной диеты и теперь питается как и другие осужденные. По итогам консилиума может быть принято решение о сроках его возвращения в отряд. "Хотя врачи продолжают его наблюдать", - сказал замдиректора ФСИН.

Он добавил, что Сенцов "не сидит, не лежит, а работает целыми днями и постоянно просит бумагу". "Он пишет книги, сценарии, отвечает на большое количество писем", - сказал замглавы ФСИН.

Ранее сообщалось, что Олег Сенцов, осужденный российским судом к 20 годам заключения по обвинению в организации терактов в анексованому Крыму, голодал с 14 мая по 5 октября этого года. Он требовал освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.