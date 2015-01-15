Через 20 минут Рада может утвердить указ Порошенко о частичной мобилизации - спикер

10:37, 15 января 2015
Политика
2334 0

Вопрос утверждения указа президента о частичной мобилизации парламент будет рассматривать в 11.00.

Рада примет решение относительно указа Порошенко в 11.00 / Фото УНИАН

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман сообщил, что рассмотрение законопроекта об утверждении указа президента «О частичной мобилизации» будет рассматриваться в 11.00.

Читайте такжеМобилизация в Украине начнется в следующий вторник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал во время заседания парламента.

Он напомнил, что сегодня планируется включить в повестку дня законопроекты, которые тоже касаются обороны государства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter