Через 20 минут Рада может утвердить указ Порошенко о частичной мобилизации - спикер

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман сообщил, что рассмотрение законопроекта об утверждении указа президента «О частичной мобилизации» будет рассматриваться в 11.00.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал во время заседания парламента.

Он напомнил, что сегодня планируется включить в повестку дня законопроекты, которые тоже касаются обороны государства.