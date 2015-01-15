Через 20 минут Рада может утвердить указ Порошенко о частичной мобилизации - спикер
10:37, 15 января 2015Политика
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Вопрос утверждения указа президента о частичной мобилизации парламент будет рассматривать в 11.00.
Рада примет решение относительно указа Порошенко в 11.00 / Фото УНИАН
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман сообщил, что рассмотрение законопроекта об утверждении указа президента «О частичной мобилизации» будет рассматриваться в 11.00.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гройсман сказал во время заседания парламента.
Он напомнил, что сегодня планируется включить в повестку дня законопроекты, которые тоже касаются обороны государства.
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