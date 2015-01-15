СБУ обезвредила разведгруппу боевиков на Луганщине

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Установлено, что диверсионная группа, выполняя задание главаря «разведки» террористов – подполковника спецслужб РФ по кличке „Змей”, на БТР следовала к позициям сил АТО. Боевики должны были собрать разведданные о расположении украинских войск специального назначения и немедленно передать их своему главарю. Передовая группа террористов была захвачена украинской контрразведкой. Трое боевиков с кличками «Десант», «Партизан» и «Глобус» сообщили о местонахождении остальной группы", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСБУ задержала боевика из «Оплота», который был личным охранником главарей бандитовКак отметили в СБУ, у боевиков изъяты автоматы Калашникова, гранаты Ф-1, РГД-5 и большое количество патронов. На следующем этапе спецоперации вражеский БТР был уничтожен.

Следственным отделом УСБУ в Луганской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.