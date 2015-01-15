Российский эксперт: Кремль перешел черту от нормальности к варварству

Об этом говорится в статье "Русские дошли" Владислава Иноземцева - доктора экономических наук, директора российского Центра исследований постиндустриального общества, опубликованной в журнале "Новое время".

По словам автора, паника на финансовых рынках, падение цены на нефть и снижение суверенного рейтинга оттенили главное событие — превращение России в воюющую страну.

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Эксперт отмечает, что на протяжении четверти века с того времени, как Михаил Горбачев вывел последние советские соединения из Афганистана, Россия не находилась в таком состоянии, как сегодня. Оккупировав и аннексировав Крым, послав (пусть и тайно) своих солдат на восток Украины, вооружая и поддерживая сепаратистов из ДНР и ЛНР, Россия не только ввязалась в войну в Европе, но и погрузилась в тотальную апологию войны как таковой.

"Риторика агрессии, оправдание использования силы, воспевание людей, замешанных в военных преступлениях,— все это стало естественной частью российского информационного фона, самой большой и опасной переменой. Способность к поддержанию мира — важнейшая черта, отличающая строй цивилизации от состояния дикости. Убийство — вне зависимости от того, осуществляется оно эсэсовцем в Треблинке, снайпером-беркутовцем на Майдане или ополченцем, нажимающим на пусковую кнопку Града,— не имеет оправдания. В противном случае люди воспринимаются как безликая масса, удобный инструмент в политической игре. Отсюда до апологии любых преступлений остается всего один шаг", - говорится в статье

"Именно этот шаг российская власть сделала в 2014 году — шаг от нормальности к варварству. Его последствия придется преодолевать намного дольше, чем трудности, порожденные бездарной экономической политикой правительства РФ или неумелыми действиями Запада в попытке пресечь российскую агрессию в Украине", - отмечает Иноземцев.

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