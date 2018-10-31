В ООН призывают избегать рисков обострения, провокаций или просчетов в Азовском море

В Организации Объединенных Наций заявили, что напряжение в Азовском море негативно сказывается на общей атмосфере в регионе.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло призывает Российскую Федерацию и Украину избегать рисков обострения, провокаций или просчетов в регионе Азовского моря.

Об этом она сказала на заседании Совета безопасности ООН, говоря о сообщении об усилении напряжения в Азовском море.

По ее словам, ситуация в Азовском море негативно сказывается на общей атмосфере в регионе.

"Мы подчеркиваем необходимость избегать риск обострения, провокации или просчета", - отметила Ди Карло.

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Как сообщал УНИАН, 12 октября президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».

В решении СНБО отмечается, что, рассмотрев угрозы национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе, обусловленные агрессивными действиями Российской Федерации, Совет нацбезопасности и обороны констатировала наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокады побережья Украины.

Кабмину поручено создать межведомственный координационный орган, который имеет обобщить правовую позицию государства по вопросу подготовки консолидированной претензии официального Киева в России по международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.