Незаконные выборы в ОРДЛО могут стать основой для новой российской агрессии - Ельченко

Украинский дипломат заявил, что Россия, готовя незаконные выборы на Донбассе, выбирает путь дальнейшего обострения ситуации.

Незаконные выборы на Донбассе, которые Россия намерена провести 11 ноября, могут служить основой для нового цикла российской агрессии на украинской территории.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН.

"Ни у кого из нас нет хрустального шара, чтобы заглянуть в будущее... но есть признаки того, что так называемые "выборы" могут служить как стартовая площадка в направлении нового цикла российской вооруженной агрессии", - подчеркнул Ельченко.

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Он заявил, что в реальности незаконные выборы, запланированные на 11 ноября, приведут к тому, что главари вооруженных бандформирований окажутся в креслах незаконных органов. "Это ничто иное как провокация, издевательство над Минскими соглашениями и суверенитетом Украины", - заявил посол.

"Очень обидно, что Кремль избрал путь дальнейшего обострения ситуации вместо полного выполнения Минских соглашений", - отметил дипломат.

Как отметил Ельченко, такие действия России только подорвут Минские соглашения и нанесут серьезный ущерб международным усилиям по урегулированию ситуации на Донбассе, которая возникла в результате российской военной агрессии и оккупации частей украинской территории.

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Как сообщал УНИАН, восемь стран-членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированной части Донбасса. "Если они состоятся, эти незаконные выборы будут противоречить обязательствам, сделанным в соответствии с Минских соглашений и нарушат украинское законодательство", - отмечается в заявлении.

Заместитель постоянного представителя США при ООН посол Джонатан Коэн на заседании Совета безопасности ООН заявил, что Российская Федерация, которая контролирует отдельные районы Донецкой и Луганской областей, хочет укрепить позиции псевдообразований "ДНР" и "ЛНР" путем проведения незаконных выборов 11 ноября.