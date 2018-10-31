В ООН призвали все стороны на Донбассе выполнить Минские соглашения

В Организации Объединенных Наций призвали прекратить огонь, отвести вооружение из населенных районов, развести силы вдоль линии разграничения и защитить гражданскую инфраструктуру.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло призвала все стороны на Донбассе выполнить Минские соглашения, которые призваны мирно урегулировать ситуацию на Донбассе.

Об этом Розмари Дикарло сказала во время заседания Совета безопасности ООН.

В частности, заместитель генсека ООН заявила, что несмотря на все дипломатические усилия, на переговорах удалось достичь лишь незначительного прогресса по прекращению боевых действий на Донбассе.

"Конфликт на востоке Украины теперь уже пятый год представляет активную угрозу международному миру и безопасности", - подчеркнула Дикарло.

В этой связи она заявила, что на Донбассе продолжаются случаи "непредсказуемого обострения боевых действий, что усугубляет обстановку опасности и порождает неопределенность относительно намерений сторон".

"В то время, когда на переговорах на разных уровнях продолжаются поиски общих позиций, как и раньше отсутствует эффективное воплощение любых соглашений", - заявила Дикарло.

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Вместе с тем она отметила, что этим летом инциденты насилия на востоке Украины были на самом низком уровне по сравнению с любым предыдущим аналогичным периодом с начала конфликта в 2014 году. По ее словам, возобновление обязательств сторон по соблюдению перемирия в связи со сбором урожая и началом нового школьного года способствовало уменьшению обстрелов и ведению огня из стрелкового и легкого оружия.

"Очевидно, что при наличии необходимой политической воли и настоящей преданности соглашениям, можно прекратить насилие на месте и резко уменьшить влияние конфликта на гражданское население", - подчеркнула Дикарло.

При этом, как заявила заместитель генерального секретаря ООН, в течение последних шести месяцев количество нарушений режима прекращения огня снова возросло, а уровень жертв увеличился.

"Только в сентябре Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 20 жертв, связанных с конфликтом. Больше половины этих гражданских жертв стали результатом взрыва мин или взрывчатых остатков войны", - сказала Дикарло.

"Организация Объединенных Наций продолжает призывать стороны обеспечить полное и незамедлительное выполнение соглашений по прекращению огня и проявлять максимальную сдержанность для защиты гражданского населения в пораженных конфликтом районах", - отметила представитель ООН.

Также она заявила, что для всех сторон главными приоритетами без задержек должны стать отвод тяжелого вооружения из населенных районов, разведение сил и защита гражданской инфраструктуры.

Ранее УНИАН сообщал, что восемь стран-членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации остановить подготовку к незаконных выборов на оккупированной части Донбасса.