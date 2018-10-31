В ЕС призывают предоставить гуманитарным организациям доступ на оккупированный Донбасс

Восемь стран Евросоюза призывают все стороны создать условия для оказания гуманитарной помощи пострадавшему от войны населению.

Восемь стран - членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призывают предоставить международным гуманитарным организациям беспрепятственный доступ к оккупированным районам Донецкой и Луганской областей.

Соответствующее заявление от имени восьми стран - членов Евросоюза перед началом заседания Совета безопасности Организации Объединенных Наций зачитала постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс на брифинге, который транслировался на сайте Организации. К этому заявлению присоединились Великобритания, Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Италия, Бельгия и Германия.

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"Мы также выражаем нашу обеспокоенность гуманитарной ухудшающейся ситуацией в зоне конфликта, особенно, когда приближается зима", - говорится в заявлении.

"Мы также настоятельно призываем все стороны конфликта возобновить полный доступ всем международным гуманитарным организациям в неконтролируемые правительством районы и позволить беспрепятственное и своевременное предоставление гуманитарной помощи в соответствии с гуманитарными принципами и гуманитарным международным правом", - добавили авторы заявления.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 октября, вышеназванные страны призвали РФ остановить подготовку к незаконным выборам на Донбассе, запланированным на 11 ноября, а также вывести ее вооруженные силы и технику с территории Украины.