Европарламент предложит ужесточить санкции против России

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил вице-президент Европейского парламента Ришард Чарнецкий. "Это острейшая резолюция в поддержку Украины за все время Европарламента. Там говорится о том, какие условия должны быть выполнены, чтобы отменить санкции против Москвы. Это сложные условия, потому что там не только дело освобождения Донбасса, но также Крыма", - сказал он.

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Кроме того, по словам Ришард Чарнецкого, в согласованном всеми политическими силами проекте документа Европарламент осудит "все акты терроризма со стороны сепаратистов", проведенные ими в ноябре прошлого года так называемые «выборы», а также напомнит о пленных украинских военных в России, в частности Надежде Савченко.

Собеседник агентства сообщил, что в предварительно согласованной резолюции есть также призыв к активизации сотрудничества в военной сфере между государствами ЕС и Украиной.

"Переводя с дипломатического на обычный язык, это означает, чтобы страны ЕС продавали оружие Украине", - сказал он.

В то же время Чарнецкий отметил, что согласованный проект не предусматривает признания "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями, чего добивается украинская власть.

"Резолюция Европейского парламента является результатом консенсуса, которого не было для таких формулировок", - сказал политик, который представляет в ЕП Польшу.

В то же время он не исключил, что такая запись может появиться в будущем.

"Я вижу эволюцию, и Европейский парламент становится с каждым разом более острым в своих заявлениях, которые касаются РФ", - отметил депутат.

Дискуссия на тему согласованной резолюции состоится сегодня вечером, а голосование документа - завтра.