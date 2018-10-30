В МИД допускают новый территориальный спор с РФ в случае денонсации соглашения по Азовскому морю

В МИД Украины заявили, что в соглашении по Азовскому морю были четко определены морские зоны Украины и России в Азовском море.

Украина может получить новый территориальный спор с Российской Федерацией в случае денонсации Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

Дипломат считает, что соответствующее соглашение между Украиной и Россией было заключено неправомерно с точки зрения Конвенции ООН по морскому праву. "Но ответ на это должен дать Трибунал и мы ждем ответ уже в следующем году", - заявила она.

"Мы также утверждаем, что согласно международной морской конвенции на Азовское море распространяется ее применение", - заявила Зеркель.

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"Что касается самой сделки, то она действительно состоит из пяти статей. Одна из этих статей никогда не была реализована, а именно не была реализована делимитация Азовского моря. Вместе с тем, стороны определили крайние точки, то есть откуда начинается украинская зона и откуда начинается российская зона, и где она завершается. И мы исходим из того, что правовой режим Азовского моря установлен согласно международной морской конвенции", - подчеркнула дипломат.

Также ее спросили, что изменится, если Украина в одностороннем порядке денонсирует это соглашение.

"Сейчас, как и в 2014 году, уже ничего на нашу правовую позицию повлиять не может. С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит. Мы можем получить новый территориальный спор с Российской Федерацией по делимитации Азовского моря", - подчеркнула Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Павел Климкин пообещал, что Украина осуществит пересмотр всей договорной базы с Российской Федерацией, и уже сейчас есть план постепенного прекращения действия межгосударственных договоров.

Справка УНИАН. Россия и Украина в декабре 2003 года подписали Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Однако вопрос совместного их использования до сих пор не урегулирован. Киев настаивал на проведении разделительной линии на основе административной границы между бывшими Советским Союзом и УССР, который обозначен на картах и планах. Российская сторона считает, что в соответствии с законодательством бывшего СССР, внутренние воды между республиками Союза не разграничивались.

14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с Россией относительно нарушения Конвенции ООН по морскому праву.

В заявлении МИД отмечалось, что официальный Киев готов доказать в арбитраже, что Россия дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе правом на природные ресурсы континентального шельфа.

19 февраля 2018 года Украина предоставила в Международный трибунал меморандум, содержащий изложение всех обстоятельств, на которые опирается позиция Украины, а также их юридическое обоснование.

В мае этого года Россия подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этой институции рассматривать иск Украины против РФ. По этой причине потом в августе арбитраж решил разделить процесс на две составляющие - юрисдикционную и по сути.

В МИД считают необоснованными возражения РФ относительно юрисдикции Арбитража рассматривать иск о нарушении Россией Конвенции по морскому праву.

Трибунал ООН в июне 2019 года начнет слушания по юрисдикции рассмотрения иска Украины к РФ за нарушение Конвенции по морскому праву.