Венгрия изменила скандальное название "уполномоченного по Закарпатью"

В понедельник Будапешт официально сменил должность Грежи на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы детских учебных заведений Карпатского региона".

Венгрия переіменувала скандальное название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью, которая вызвала жесткое сопротивление Украины.

Соответствующее решение опубликовано в официальном издании Министерства юстиции Венгрии в понедельник, 29 октября, передает "Европейская правда".

В понедельник Будапешт официально сменил должность Грежи на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы детских учебных заведений Карпатского региона".

То есть теперь в названии должности речь идет не о развитии одной области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов. Венгрия фактически вернула название должности Грежи, которое существовало до весны текущего года, добавив к функциям уполномоченного работу с ДУЗ Закарпатья.

Как сообщал УНИАН, 15 октября Климкин заявил об окончательной договоренности с Венгрией об изменении названия "уполномоченного по Закарпатью". По словам главы МИД, результата договоренности следует ожидать в ближайшие дни.

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Ранее МИД Украины выразил Венгрии решительный протест в связи с недружественными шагами Будапешта относительно официального Киева. В МИД был вызван временный поверенный в делах Венгрии в Украине Ласло Папа. Венгерском дипломату была вручена нота с требованием предоставить официальные разъяснения в связи с решением правительства Венгрии создать должность "уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна".

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что сам факт создания таких должностей является прямым вмешательством во внутренние дела украинского государства, потому что в сферу такого уполномоченного входит часть суверенной территории Украины.