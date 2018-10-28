Венгрия – на стороне России: Тука назвал раздачу венгерских паспортов на Закарпатье спецоперацией

По мнению замминистра, события в Берегово – только демонстрация части проблемы.

Высылка консула Венгрии из Украины была адекватной реакцией на скандал с раздачей венгерских паспортов в Берегово, считает заместитель главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука.

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В интервью «Обозревателю» чиновник отметил, что на месте главы МИД Украины Павла Климкина выслал бы консула уже на следующий день, а не тянул две недели, пытаясь поменять враждебную позицию Будапешта.

«Абсолютно было понятно, какая это позиция, никаких дискуссий и близко не будет, тем более руководство Венгрии занимает исключительно пророссийскую позицию. Это была спецоперация. Каким образом нужно вообще реагировать на эту ситуацию?», – указал Тука.

По мнению замминистра события в Берегово – только демонстрация части проблемы. «По большому счету, если бы кто-то не выложил это видео в сеть, а просто передал спецслужбам, то никакой реакции бы не было», – допустил он.

«Только широкая огласка этого видео привела к тому, что пришлось реагировать на то безобразие, которое мы молча наблюдаем на нашей земле на протяжении 15 лет, а может и больше. Считаю это недопустимым, Украина должна действовать более решительно и никому не позволено нарушать законы на нашей земле», – подчеркнул Тука.

Чиновник также признал, что Закарпатье – один из регионов в котором долгое время не велось политики центральной власти.

«Я неоднократно этот тезис обозначал, что с первого дня независимости на территории Украины существовало три региона, которые были отданы местным элитам на откуп в обмен на лояльность к центральной власти — Крым, Закарпатье и Донецк. Две территории мы фактически потеряли, Закарпатье пока еще нет, но я абсолютно согласен с тем, что мы теряем те территории, где не было политики центральной власти», – заключил он.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в интернете появилось видео, на котором украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывали текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

4 октября консул Венгрии в городе Берегово был объявлен персоной нон грата. В ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула в Будапеште.

Дипломатический скандал привел к очередному обострению в отношениях между странами.

Отношения Украины и Венгрии сильно ухудшились после принятия украинским парламентом нового закона об образовании в 2017 году. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.